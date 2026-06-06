Gümüşhane'de eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı

Gümüşhane’de acı bir olay yaşandı...

Torul ilçesinde, 2 Haziran günü Halis Pekin, bilinmeyen bir nedenle 6 aylık oğlunun annesi olan eşi Arzu Pekin ile evlerinin önündeki odunların istiflendiği alanda tartışmaya başladı.

EŞİNİ ODUNLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından Pekin, eşini odunla döverek öldürdü.

Ardından da kendisine ait kamyonetle olay yerinden kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından Halis Pekin’in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda şahsa ait kamyonet, ilçe dışında Gümüşhane Trabzon kara yolu kenarında terk edilmiş halde bulundu.

KISKIVRAK YAKALANDI

Pekin’in yakalanması için yürütülen çalışmalar, 4 günün sonunda sonuç verdi.

Halis Pekin, bugün Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kıskıvrak yakalandı.