Doğa Koleji'nin satış sürecindeki soru işaretleri

Doğa Koleji, müteahhit patronları Ömer Saçaklıoğlu'nun yönetiminde büyük bir ekonomik krize sürüklendi.

Eğitim kurumunda, öğrenci velilerinden eğitim döneminin ilk günlerinde peşin paraların toplanmasına rağmen yaşanan ekonomik kriz, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

DOĞA KOLEJİ'NİN PARALARI BETONA GİTTİ

Maaşların yatmadığı, eğitime ara verildiği dönemde eylem yapan veliler; Doğa Koleji'nin sahibini kurumun paralarını inşaat çalışmalarında kullandığını savundu.

Bazı mağdurlar, Saçaklıoğlu'nun yaptırdığı süper lüks yapıları görüntüleyerek "Paralar buralara gitti" dedi.

İTÜ VAKFI'NA SATILDI

Yaşanan süreç, Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satılmasıyla son buldu.

KAYNAK NEREDEN BULUNDU

Satış sürecinin tamamlanması için kaynağın nereden bulunduğu henüz açıklanmadı.

Öyle ki; sürecin tamamlanması için 1,8 milyar liralık bir kaynağa ihtiyaç vardı.

Bu konuda, kamu bankalarının İTÜ Vakfı'na özel kredi sağladığına dair iddialar gündemde.

TOPLADIĞI PEŞİN PARA 1,6 MİLYAR LİRA

2019-2020 eğitim yılı için velilerden 1,6 milyar liraya yakın bir ücreti peşin olarak toplayan Doğa Koleji'nin 1,8 milyarlık borca nasıl imza attığı merak konusu.

BANKALARIN GENEL MÜDÜRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Öğretmen, personel ve velilere yönelik Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada; "Son bir aydır Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız Berat Albayrak, Ziya Selçuk ve bankaların kıymetli genel müdürleriyle birlikte büyük bir gayretle sorunlar çözüme kavuşuturmuş bulunuyoruz" denildi.