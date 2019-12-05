Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri

Tüketiciler, her yıl artan doğalgaz fiyatları karşısında, faturalarla baş etmeye çalışıyor.

Kışın gelmesiyle de vatandaşın aklında tek bir soru oluştu; "Kombiyi nasıl yakarsak daha fazla tasarruf" ederiz.

Kışın nasıl tasarruf elde edilebileceği ve verimli bir kullanım sağlanabileceği ile ilgili alınabilecek basit tedbirleri derledik.

GECE KOMBİYİ KAPATMAK TASARRUF YAPMAZ

Öncelikle kombi bakımını yetkili servislere yaptırırak dolandırıcılara karşı dikkatli olmamız gerekli. Kombilerin, gece kapatmak yerine daha düşük ısıda tutulması gerekir. Gece kapatılarak tasarruf ettiğimiz düşülmekte fakat ertesi gün ısıtmak için daha fazla enerji harcayacaktır. Gece daha düşük ısılarda tutmak gerek.

GÜNDÜZ 22, AKŞAM 17 DERECE OLMALI

Öte yandan kombinin derecesinin, normal yaşam standartları için 22 derece, gece saatlerinde 17-18 olarak tutulması gerekiyor.

MERKEZİ SİSTEM - KOMBİ FARKI

En çok merak edilen merkezi sistem mi, kombi mi? sorusu ise, binanın yapısına, projenin şekline göre değişkenlik gösterse de eğer tüm daireler doluysa merkezi sistemler bireysel kullanıma göre daha ekonomiktir.

YOĞUŞMALI KOMBİLER AVANTAJLI

2018 yılında Türkiye, yoğuşmalı kombilere geçti. Ülkemizde konvensiyonel kombiden yoğuşmalı kombiye geçişle daha tasarruflu bir sistem tanıdık. Eski klasik kombiye göre en büyük avantajı, bacanın içerisinde gizli ısıya alarak artı değer katmakta. Hem çevre dostu hem de daha tasarruflu.