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Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor

Doğu Afrika'ya 3 aydır yayılan çöl çekirgesi sürüsü, Kenya, Somali ve Etiyopya’dan sonra Uganda ve Tanzanya’ya da ulaştı.

AA | 11.02.2020 - 01:05..
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Doğu Afrika ülkeleri olan Kenya, Somali ve Etiyopya 3 aydır çekirge istilasıyla uğraşıyor.

Çekirge sürüsü son olarak Uganda ve Tanzanya'ya da yayıldı.

Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta paniğe yol açtı.

BİR GÜNDE 35 BİN KİŞİYE YETECEK GIDAYI TÜKETİYORLAR

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Devasa sürülerin içerisinde kalan Uganda ve Tanzanyalılar, şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaşırken, hükümetler de davetsiz misafirler için acil müdahale planlarını harekete geçirdi.

BM 70 MİLYON DOLARLIK ACİL YARDIM PAKETİ İHTİYACI OLDUĞUNU DUYURDU

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çöl çekirgelerinin gıda güvenliğini benzeri görülmemiş ölçüde tehdit ettiğini ve mücadele için yaklaşık 70 milyon dolarlık acil yardım paketine ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor

Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor

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