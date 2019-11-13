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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 6 ilde sıfırın altına düştü

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

AA | 13.11.2019 - 09:50..
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Bölgede rüzgar; güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 2, Erzurum'da 3, Kars ve Ağrı'da 6, Ardahan'da 9 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 6 ilde sıfırın altına düştü

KAR KALINLIĞI 4 SANTİMETREYE ULAŞTI

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 20, Erzincan'da 17, Iğdır'da 16, Ağrı ve Erzurum'da 14, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor. Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 4 santimetre ölçüldü.

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