Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine kadar yolculuk yaptı.

Bakan Ersoy, rağbet görmeye devam eden Doğu Ekspresi'nin, Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeline katkı sunduğunu belirtti.

"DOĞU EKSPRESİ'NİN YAZI, KIŞI AYRI GÜZEL"

Doğu Ekspresi ile yolculuğun son derece keyifli olduğuna dikkati çeken Ersoy,"Kışın görüntü açısından çok daha farklı oluyor ama Doğu Ekspresi'nin yazı, kışı ayrı güzel; yazın da çok güzel görüntüler oluyor. Doğasıyla, çiçeğiyle, bitkileriyle, özellikle içinden geçtiği kanyonlarıyla çok keyifli bir yolculuk." diye konuştu.

"HEDEF, TURİZMİ 81 ŞEHRE YAYMAK"

Bakan olduktan sonra Doğu Ekspresi'ne ikinci kez bindiğini söyleyen Ersoy, "Buradaki esas amacımız, turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak. Doğu'da Mardin'den sonra en şanslı il, Kars. Kars'ın turizmini geliştirmek için hem Kars'taki yerel idareyle hem de biz Bakanlık olarak neler yapabiliriz, üstüne neler koyabiliriz diye sıklıkla geliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TURİZM TRENİ BAŞARILI OLDU"

Turizm treninin ilk etapta günaşırı sefer yaptığını anlatan Bakan Ersoy, "Bu hattaki turizm treni de oldukça başarılı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu seferi günaşırı başlatmıştı, sonra her güne çıkardı. İkinci aşamada da vagon sayısını yükseltti." dedi.