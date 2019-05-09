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Doha metrosu açıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Doha'da ilk hat hizmete sunuldu.

AA | 09.05.2019 - 18:23..
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Doha metrosu açıldı

atar'ın başkenti Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilen metronun ilk etabı hizmete girdi. Doha metrosunun ilk seferine Katarlılar ve ülkedeki yabancılar yoğun ilgi gösterdi.

İlk sefer toplam 18 duraktan oluşan "Kırmızı Hat"tın inşası tamamlanan 13 durağında gerçekleşti. Yolcular, başkentin doğusundaki Al-Kassar ile güneydeki El-Vakra arasında metroyu kullanma imkanına kavuştu.

Doha metrosu açıldı

TRAFİK SIKIŞIKLIĞI AZALACAK

Metronun açılışı sosyal medyada büyük yankı buldu. Metroya binenler ilk tecrübelerini takipçileriyle paylaşırken memnuniyetlerini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed er-Rumeyhi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doha metrosunun halka açılması yeni bir dönem başlatıyor. Şüphesiz trafik sıkışıklığı azalacak." ifadesini kullandı.

Doha metrosu açıldı

3 HATTAN OLUŞUYOR

Yetkililerin açıklamalarına göre, Kırmızı Hat'ta seferlerin başlatılmasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi metro kullanım oranının ve halkın metroya alışmasının ölçülmesi hedefleniyor.

Doha metrosu, "Kırmızı", "Altın" ve "Yeşil" olmak üzere 3 hattan oluşuyor. Kırmızı Hat projesinin İcra Direktörü Abdurrahman Abdulmelik, bu hafta yaptığı açıklamada, Doha metrosunun 37 istasyonundan 6'sının yer üstünde, diğerlerinin ise yer altında olduğunu söylemişti.

Katar Demir Yolu Şirketi (Qatar Rail), Ekim 2018'de 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde Doha metro projesi için 35 yeni tren satın alma anlaşması yapmıştı.

Doha metrosu açıldı

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