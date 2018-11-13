Doktorlara nefes aldıran yasaya TTB karşı çıktı

Hendek ve barikatların kazıldığı dönemde terör örgütü PKK'nın hastanelere yönelik düzenlediği saldırılar karşısında sessiz kalan Türk Tabipler Birliği, yaptığı açıklamalarla sürekli teröristlere cesaret veriyordu.

DOKTORLARA NEFES ALDIRAN YASA

Bu odaya ödenen aidatlar, doktorların en büyük şikayetiydi.

AK Parti tarafından hazırlanan teklif, komisyondan geçti. Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerin ardından teklif yasalaşacak.

Teklife göre; tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılacak.

TTB KABUL ETMEDİ

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeler başlamadan önce Türk Tabipler Birliği bir açıklama yaparak teklife net bir şekilde karşı çıktıklarını duyurdu.

2018 YILINDA ALINAN PARALAR

Herhangi bir yerde çalışmayan, sadece kamuda çalışan hekimler için: 200.00 TL

Özel muayenehanesi olan, özelde çalışan veya işyeri hekimliği yapan hekimler için: 315.00 TL

Asistan hekimler için: 97.00 TL

AİDAT SİSTEMİ KALDIRILMALI MI?

Doktorlardan alınan aidatlara son verilmesi diğer mesleklerde de büyük bir yankı uyandırdı.

Meslek odalarına ödenen aidatların kaldırılması için çağrılar ardı ardına yükselmeye başladı.