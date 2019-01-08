Doktorların umutsuz baktığı genç kız hayata tutundu

Ailesiyle birlikte 2014 senesinde yaptığı bir yolculuk esnasında elim bir trafik kazası geçiren 19 yaşındaki Gamze Gül, kazada sinir hasarına bağlı olarak yürüme yetisini kaybetti. İlk başlarda vücudundaki hasar dolayısıyla hareket etmekte zorlanan Gamze Gül, ameliyatlarını gerçekleştiren doktorların “Boşuna uğraşma, yürüyemezsin” demelerine de aldırış etmedi.

LİSANS EĞİTİMİNE BAŞLADI

Vakit kaybetmeden bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedaviye başlayan genç kız, yaklaşık 6 ay içerisinde tedavinin olumlu etkilerini görerek, adeta hayata yeniden tutundu. Bu süreçte bazı sıkıntılar da yaşayan Gül, okuluna ara vermek zorunda kaldı. Çocukluğundan beri okuma aşkıyla yanıp tutuşan Gül, azmederek bir yıl sonra okuluna geri döndü ve eğitim gördüğü liseyi birincilikle bitirdi. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına giren Gül, hayali olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanarak lisans eğitimine başladı.

ANNESİNİ KAYBETTİ YİNE DE VAZGEÇMEDİ

Yaşadığı zorlu süreci anlatan üniversite öğrencisi Gamze Gül, “Ailemle beraber bir trafik kazası geçirdim. Annemi kazada kaybettim, ablam ve babama bir şey olmadı. Çarpmanın etkisiyle ben omurga kırığı yaşadım ve buna bağlı sinir hasarı sonucunda şu an desteksiz yürüyemiyorum. Ama ilk uyandığımda böyle değildi. O zaman oturmayı bile bilmiyordum. Yattığım yerde hareketlerim çok kısıtlı, hatta yok gibiydi. Daha sonra ameliyatımı yapan doktorlar çok da umut vermek istemediler açıkçası. ‘Bir şey bekleyip hayal kırıklığına uğramayın’ gibi şeyler söylediler. Ama ben onları dinlemedim ve hemen fizik tedaviye başladım. Kazadan yaklaşık 6 ay sonra falan hareketlerim başladı” dedi.

GELİNEN NOKTA BAŞARILI

Fizyoterapist Mustafa Ümit Uysal ise Gamze’yle ilgili olarak “İlk başlarda oturamıyordu hatta yatak içerisinde hareketleri kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Gamze kendisi oturup kalkabiliyor. Yataktan sandalyeye, oradan da bir başka ulaşmak istediği yere kendisi ulaşabiliyor. Dizlerini kilitleyebildiği için ayakta da durabiliyor. Küçük bir el desteğiyle de kendisi yürüyebiliyor. Geldiği nokta kendince gayet başarılı. Daha iyi olacağına inanıyoruz” bilgilerini paylaştı.