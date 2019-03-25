Dolar 5.56 seviyelerine indi

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5.40'lara kadar düşen dolar cuma gününe 5.4650 seviyesinden başlamış gün içinde 5.63 liraya kadar yükselmişti.

Cuma akşamı yurt dışındaki işlemlerle 5.8449 liraya çıkan dolar daha sonra 5.76'ya inmişti. Liranın bir günlük değer kaybı ortalama yüzde 5'leri geçmişti.

Dolar saat 08:15 itibarıyla 6.56 seviyelerine geriledi.

GOLAN TEPELERİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI

ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe yol açarken, Almanya ve Fransa İmalat PMI'larının (Satın Alma Yöneticileri Endeksi beklentinin çok altında gelmesi ve Euro/dolar paritesindeki gerileme de kurdaki yükselişi tetiklemişti.

MERKEZ BANKASI REPO İHALALERİNE ARA VERDİ

Cuma günü yaşanan hareketlilik sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini açıkladı.

Bu da örtülü faiz artışı olarak değerlendirildi ve kurdaki hareketliliği bir parça yavaşlattı. Ancak kur uluslararası piyasalarda yükselmeye devam etti ve 5.84'ü test etti.

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİĞE ÇİFTE SORUŞTURMA

Cuma günü döviz piyasalarında yaşanan ani dalgalanma ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

BDDK tarafından dün akşam yapılan açıklamada bankaların müşterilerini döviz almaya yönlendirdiği şikayetlerinin inceleme ve soruşturma, JP Morgan raporu hakkındaki idari süreç ile ilgili de inceleme başlatıldığı belirtildi.

SPK da aynı saatlerde JP Morgan hakkında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlattığını duyurdu.