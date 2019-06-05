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Dolar 5,80'in altına geriledi

Bayram tatili sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. Uluslararası piyasada dolar/TL 5,70'leri test ediyor.

Haber Merkezi | 05.06.2019 - 08:12..
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Uluslararası piyasalarda dolar/TL kurunda düşüş yaşanıyor. Bayram tatili nedeniyle kapalı olan Türkiye piyasalarında doların değer kaybı gözle görülür düzeyde arttı.

Haftayı 5,83 ile kapatan dolar, uluslararası piyasalarda 5,75'lere kadar geriledi.

5,70 DENENİYOR

Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren Dolar endeksi 96 bin 995'e gerilerken, dolar/TL 5.75 seviyelerine kadar geriledi. Trend olarak 5,70 seviyeleri deneniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili oluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günkü konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi.

Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda merkez bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi.

 

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