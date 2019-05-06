Dolar 6 lirayı gördü

Dolar kuru bu sabaha 5.98'den başlamasının ardından 6 seviyesini aştı. Euro 6.70'den 6.72'ye yükseldi.

FİTCH'İN KARARI

Cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu "BB" olarak not görünümünü ise "Negatif" tuttu. Karar sonrası kur 5.97'deki seyrini sürdürdü.

SEÇİM BELİRSİZLİĞİ

Ekonomistler YSK kararın henüz açıklanmamış olmasının seçim belirsizliğini devam ettirdiğini belirtiyor. Bu durum da piyasaları olumsuz etkiliyor.

YSK bugün saat 14.30'da toplanacak. Ancak AK Parti'nin itirazlarıyla ilgili kararı hemen açıklamayabilir. YSK'nın kararı ne kadar hızlı vereceği merak ediliyor.

KÜRESEL PİYASALAR DA KÖTÜ

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ticaret savaşı endişelerini artırması nedeniyle negatif seyrediyor.

Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.