Dolar güne yükselişle başladı

Türkiye ve dünyanın gündemi piyasaları vuruyor.
Dolar ve euro güne yükselişle başladı. 6,2320 liradan alınan dolar, 6,2340 liradan satılıyor.
6,8570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,8590 lira olarak belirlendi.
DÜN 6,1720 LİRADAN KAPATMIŞTI
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1720 lira, euronun satış fiyatı ise 6,7760 lira olmuştu.
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI
Öte yandan gram altının alış fiyatı 326,71 lira olurken, 326,77 liradan da satılıyor. 524,54 lira olan çeyrek altın, 536,39 liradan da satılıyor.