Dolar güne yükselişle başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

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FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

FIFA kiralık transferlerle ilgili önemli bir değişikliğe gitti. 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 futbolcuya izin verilecek.