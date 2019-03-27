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Dolarda düşüş devam etti

Cuma günü kapanışta 5.78 seviyesini geçen dolar bugün itibarıyla 5.35 seviyelerine geldi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 07:58..
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Türkiye'de kurlar zaman zaman oynaklık yaşıyor. Bir anlık yükseliş sonrası geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan kur saldırısını hatırlayanlar dolar almaya koşuyor.

Ancak kuru baskılama konusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın duruşu çok net. Merkez, kurun yükselmemesi için elindeki tüm araçları kullanacak.

Dolarda düşüş devam etti

Dövizde pazartesi sabahı başlayan düşüş eğilimi, salı günü de sürdü. 5.35 seviyelerine kadar çekilen dolar 10 lira oalcak hayali kuranları sürdü.

ATILAN ADIMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verileceğini açıkladı.

Dün Döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adım atarak TL karşılığı döviz depo  piyasasında ihale açmadı.

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