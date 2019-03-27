Dolarda düşüş devam etti

Türkiye'de kurlar zaman zaman oynaklık yaşıyor. Bir anlık yükseliş sonrası geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan kur saldırısını hatırlayanlar dolar almaya koşuyor.
Ancak kuru baskılama konusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın duruşu çok net. Merkez, kurun yükselmemesi için elindeki tüm araçları kullanacak.
Dövizde pazartesi sabahı başlayan düşüş eğilimi, salı günü de sürdü. 5.35 seviyelerine kadar çekilen dolar 10 lira oalcak hayali kuranları sürdü.
ATILAN ADIMLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verileceğini açıkladı.
Dün Döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adım atarak TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.