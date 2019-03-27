Dolarda düşüş devam etti

1 Jennifer Lopez’in nişanlısı Alex Rodriguez uslu durmuyor Alex Rodriguez'in, İngiliz Playboy modeline cinsel organının fotoğrafını gönderip üçlü ilişki teklif ettiği iddia edildi.

2 Suriyeli muhalifler Esad'a tepkili ABD desteğini de arkasına alan İsrail, işgalden asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Ancak Suriyeli muhalifler bunda Esad'ın duruşunun etkili olduğunu savunuyor.

3 Emax araştırma anket açıkladı Millet İttifakı'nın iddialı olduğu 8 büyükşehirde oylar birbirine yakın olsa da sadece İzmir'de CHP adayı önde görünüyor.

4 Almanya'da Müslümanları yönlendirme çabası Kendi İslamın yaratmak isteyen Alman devleti, imamlara eğitim vererek Türkiye ve diğer ülkelerle olan bağını koparmayı planlıyor.

5 Demet Özdemir'den göbek şov Can Yaman ile aşk yaşayan ve aynı dizide rol alan Demet Özdemir, sette göbek attı.

6 Alina Boz'un parmağındaki yüzük dikkat çekti Alina Boz, 1 yıldır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşıyor.