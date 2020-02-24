Donald Trump anketlerde önde gidiyor

Amerikan medyası tarafından seçmene öcü olarak gösterilen ABD Başkanı Donald Trump, seçim çalışmalarına hız verdi.

Kasım ayındaki seçimlerde yeniden zaferi hedefleyen Trump'ın karşısına çıkacak en güçlü isim Bernie Sanders olarak görülüyor.

Kamuoyu araştırma şirketleri de ülkede seçmenin nabzını tutmaya başladı.

YÜZDE 49'U BULDU

Araştırma şirketi Gallup'un yaptığı son ankete göre Trump'a kamuoyu desteği %49'a çıktı.

Gallup'un anketine göre Trump'a karşı çıkanların oranı da %48 oldu.

'FiceThirtyEight' adlı internet sitesi de Trump'a kamuoyu desteğinin azil sürecinin başladığı Eylül ayından bu yana arttığını gösteriyor.

CNN ANALİSTİ İKİNCİ DÖNEM İŞARETİ VERDİ

CNN analisti Harry Enten, "Bu zamanlarda kamuoyu desteğinin %46 ila %54 arasında olduğu başkan adayları genellikle seçimlerde rakipleriyle başa baş oluyor. Kamuoyu desteği %45 veya daha düşük olanlar da genellikle başkanlık seçimlerinde kaybeden taraf oluyor. Eğer tarih tekerrür ederse Trump'a kamuoyu desteği onu 'favori' isim olarak konumlandırabilir" yorumunu yapıyor.

CBS News televizyonunun yaptırdığı ve pazar günü açıklanan ankete göre Amerikalıların %65'i seçimleri Demokrat rakibiyle başa baş kalsa da Trump'ın kazanacağını düşünüyor.