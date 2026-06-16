Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Ahmed Şara'yı Suriye'nin lideri yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Trump, görüşmenin ardından İran’la yapılan anlaşmaya ilişkin konuştu.

Burada Suriye'deki son duruma da değinen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kez daha övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ŞARA'YI SURİYE'NİN BAŞINA BEN VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GETİRDİK"

Ülkede oluşan yeni konjonktürde kendisinin de payının olduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Suriye’yi yöneten kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı diğer isimlerle birlikte benim desteklediğim ve göreve gelmesinde etkili olduğum bir kişi." dedi.

"ÜLKEYİ TOPARLAMA KONUSUNDA İYİ İŞ ÇIKARDI"

Trump konuşmasının devamında Şara'nın yönetim performansından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Daha önce Beyaz Saray'da ağırladığı Suriye liderini öven Trump, "Şara, ülkeyi toparlama konusunda da olağanüstü bir iş çıkardı" diye konuştu.

KASIM AYINDA BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞTÜLER

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kasım ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişlerdi.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık iki saat süren görüşme kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Şara'yı, "güçlü bir lider" sözleriyle överken ve 'Suriye'nin Ortadoğu barış planının büyük bir parçası olmasını istediğini' söylemişti.

ERDOĞAN'A İLK ÖVGÜSÜ DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güçlü biri olduğunu ve iyi arkadaş olduklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısını vurgulayan Trump, "Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim." ifadelerini kullanmıştı.