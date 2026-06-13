Donald Trump, İran ile anlaşma için tarih verdi

ABD ile İran arasında kalıcı barışa bir adım daha yaklaşıldı..

İki ülke arasında devam eden ateşkesin kalıcı barışa dönüştürülmesi hedeflenirken çatışmalar yeniden başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait helikopterin Hürmüz Boğazı'nda devriye yaptığı sırada İran tarafından düşürüldüğünü duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, karşılık vereceklerini söylemiş, ardından İran bombalanmıştı.

Ancak Trump, bir kez daha İran'a saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

Trump, açıklamasında bir anlaşmaya vardıklarını söylerken imza töreninin yakın olduğunu söylemişti.

"YARIN İMZALANACAK"

Anlaşma için beklenen tarihi bugün açıkladı.

Trump, İran ile anlaşmanın yarın imzalanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı herkese açılacak.”