'Donald Trump' lakaplı albino manda dünya gündemine oturdu
Bangladeş’te "Donald Trump'a" olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken albino manda, sosyal medyada fenomen oldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bangladeş'te Donald Trump'a benzeyen albino manda, gündemden düşmüyor.
Sarı saçları ile ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen manda, bölgede ziyaretçi akınına uğruyor.
"PERÇEMLERİ NEDENİYLE TRUMP İSMİNİ VERDİK"
38 yaşındaki sahibi Zia Uddin Mridha, 700 kilogram ağırlığındaki mandaya bu ismin, Trump’ın saç stilini andıran perçemleri nedeniyle erkek kardeşi tarafından verildiğini söyledi.
ZİYARETLERE KISITLAMA
Mridha, çiftliğin albino mandayı görmek için ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.
Yoğun ilginin manda üzerinde strese yol açtığını ve hayvanın kilo kaybetmeye başladığını belirterek, ziyaretlere sınırlama getirdiklerini söyledi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi