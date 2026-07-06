Donald Trump: Ukrayna-Rusya konusunu NATO zirvesinde görüşeceğiz

Türkiye dev zirveye hazır.

Dünya liderleri NATO Zirvesi için Ankara'da buluşuyor...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nde, 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı ve gazeteciyi ağırlayacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda birçok önemli konunun ele alınması beklenirken bunlardan bir tanesi de Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş.

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının, Rusya-Ukrayna savaşı ile İran müzakereleri hakkındaki sorularını yanıtladı.

"SANIRIM BUNU BAŞARACAĞIZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatıyla ilgili soruya Trump, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." yanıtını verdi.

Trump, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler, anlaşma yapmak istiyor." diyerek, iki ülke arasındaki savaşı durdurmayı başaracağı umudunu dile getirdi.

DRONELER HAKKINDA KONUŞTU

ABD Başkanı, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bu savaşın artık sona ermesini istediğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşında öne çıkan silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisine değinen Trump, "Kim dronların bu kadar büyük bir faktör haline geleceğini düşünürdü ki? Onlar, öldürme makineleri. Bu inanılmaz.

Bir ağacın ardına saklanıyorsun ve o gelip seni buluyor. Ve ben görmek istemediğim sahneler gördüm ve sizin de bunları görmenizi istemiyorum." ifadelerini kullandı.