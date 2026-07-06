Casusluk davasında ara karar açıklandı: Tüm sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

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Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ile Hüseyin Gün’ün yargılandığı “siyasal casusluk” davasının ikinci duruşması, İstanbul 25. Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesi karşısındaki 4 No’lu salonda görüldü.

Yeni heyetin atandığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, tutuklu İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Tutukluluk incelemesi üzerine mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, “Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması” iddiasıyla, İmamoğlu, Özkan , Yanardağ ve Gün’ün ayrı ayrı tutukluluklarının devamını talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

'Casusluk' davasında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmanın, bir sonraki celsesi 29 Eylül’e ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihinin 2019-2025 yıllarını kapsadığı belirtildi.

Savcılık iddiasına göre, sanıklardan Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda bilgiye ulaşıldı. Bu veriler üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlandığı öne sürüldü.

VERİLEN DİJİTAL PLATFORMA AKTARILDI

İddianamede ayrıca, söz konusu verilerin Necati Özkan aracılığıyla temin edildiği ve belediyeye ait elektronik posta hesapları ile şifrelerin, “Ostin” adı verilen dijital platforma aktarıldığı iddia edildi.

Savcılık, bu sistem üzerinden belediyeye ait gizlilik içeren belge, yazışma ve veri içeriklerine erişim sağlandığını ileri sürdü.

YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNE GÖNDERİLDİ

İddianamede yer alan en dikkat çekici suçlamalardan biri ise belediye verilerinin, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilendirilen kişilere aktarıldığı iddiası oldu.

Savcılık, Ekrem İmamoğlu imzasıyla 19 Nisan 2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderildiği belirtilen yazıyla, dışarıdan görevlendirilecek uzmanlara belediye verilerine erişim, inceleme ve kopyalama yetkisi verildiğini öne sürdü.

İddianamede, bu sürecin seçim dönemlerinde veri analizi yapılması ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığı iddia edilirken, vatandaşlara ait özel bilgilerin de analiz süreçlerinde işlendiği savunuldu.

20'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "siyasal casusluk" davası iddianamesinde, sanıklar hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmekte.