Donald Trump'ta Hürmüz Boğazı açıklaması: 60 gün geçişler ücretsiz

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde İran ve ABD arasında varılan anlaşma sonrası tarafların İsviçre'de bir araya gelmesi beklenirken Hürmüz Boğazı gemi trafiğine açılmıştı.

İRAN "KAPATILDI", ABD "AÇIK" DEDİ

Ancak bugün İran'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Boğaz, yeniden gemi trafiğine kapatıldı.

ABD'den yapılan açıklamada ise Hürmüz'de trafiğin açık olduğu belirtildi.

Bölgede belirsizlik sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"60 GÜN BOYUNCA HÜRMÜZ'DEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZ"

Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak." dedi.

"YALNIZCA ABD ADINA ÜCRET GETİRİLEBİLİR"

Trump; ayrıca İran ile anlaşma olmaması durumunda, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını belirtti:

“Anlaşmanın tamamlanmaması durumunda; Orta Doğu ülkelerine geçmişte, günümüzde ve gelecekte sunulacak "Koruma" hizmetlerinin maliyetini tahsil etmek amacıyla yalnızca Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve ABD adına ücret getirilebilir.”

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık olduğunu duyurdu