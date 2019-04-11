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Dönebilen kameralı Samsung Galaxy A80 tanıtıldı

Samsung, tam ekrandan oluşan ilk telefonu Galaxy A80'i resmi olarak tanıttı. Açılan ve dönebilen bir kamera sistemine sahip telefonun özelliklerine göz atıyoruz

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 10:08..
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Gün geçtikçe akıllı telefon tasarımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Şirketler, ekran-gövde oranını daha da artırmak için farklı telefon tasarımları belirlerken, son zamanlarda üstten açılabilen kameraya sahip telefonlar üretiliyor.

Samsung, ekranında kamera dahil hiçbir donanım bulunmayan, şirketin ilk tam ekranlı telefonu Galaxy A80'i resmi olarak tanıttı. Üstten açılan ve dönebilen kamera sistemine sahip telefonun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

samsung galaxy a80

SAMSUNG GALAXY A80 ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde, tamamen çentiksiz ve kamerasız Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A80, 48 MP + 8 MP + ToF derinlik kamerası olmak üzere üç arka kameraya ile karşımıza çıkıyor. Orta-üst seviye telefonların en güçlüleri arasında yer alan telefon, gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonda, 25W hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

samsung galaxy a80

DÖNEBİLEN KIZAKLI KAMERA

Arka kameraları kızaklı bir sisteme yerleştirilen Galaxy A80'de, kızağın üst taraftan açılmasıyla arka kameralar ön tarafa çevriliyor. Böylelikle telefonda bulunan güçlü arka kameralar aynı zamanda ön kamera olarak kullanılabiliyor.

samsung galaxy a80

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Son olarak Android 9 Pie işletim sistemi ile piyasaya çıkacak bu ilginç tasarımlı telefon, 29 Mayıs'tan itibaren Asya, Avustralya, Çin, Avrupa, Hong Kong, Orta Doğu, Yeni Zelanda ve Rusya pazarlarında satışa sunulacak. Telefonun satış fiyatı ise 649 Euro civarlarında olacak.

samsung galaxy a80

samsung galaxy a80

samsung galaxy a80


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