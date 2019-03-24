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Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Erzincan'da kaçakçılarca yol kenarına terk edilen, kar yağışı ve tipide yürümek zorunda kalan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA | 24.03.2019 - 15:59..
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Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklardan kaçarak yeni bir yaşam kurmaya çalışan göçmenler umut tacirlerinin ellerinde ölümle burun buruna geldi. Hayatları pahasına umuda yolculuğa çıkan göçmenler, soğuktan ölmek üzereyken Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDILAR

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkisinde kalabalık bir grubun yol kenarında yürüdüğünü görenler, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Bölgeye giden Mehmetçik, kimliklerini kontrol ettiği 35'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 43 kişinin, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığını ve kaçakçılarca araçlarla Erzincan-Erzurum kara yolu Mercan beldesine yakın bir yerde bırakıldıklarını tespit etti.

Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Yoğun kar yağışı ve tipi altında yol kenarına terk edilen düzensiz göçmenlerin, İstanbul'a gitmek için otogara ulaşmak amacıyla yürümeye başladıkları öğrenildi.

Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı VİDEO

Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı

MEHMETÇİK SAHİP ÇIKTI

Yaklaşık 3 saat yürümelerine rağmen otogara ulaşamayan göçmenlerin uzun süredir yemek yemedikleri ve donma tehlikesi geçirdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, jandarmaya ait minibüs ile Tanyeri Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Mehmetçik'in burada sıcak çorba ikram ettiği ve acil ihtiyaçlarını karşıladığı düzensiz göçmenler, ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Donma tehlikesi geçiren göçmenleri Mehmetçik kurtardı

İşlemlerinin ardından 43 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Jandarma, düzensiz göçmenleri yol kenarına bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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