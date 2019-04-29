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Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Alman Deutsche Welle'nin öncülüğünde; İngiliz BBC, Fransız France 24 ve Amerikalı VOA(Voice of America), Türkiye için içerik üretecek Youtube kanalı kurdu.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 10:32..
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Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Son yıllarda yabancı medya kuruluşlarının Türkiye ilgisi artarak devam ediyor. Hali hazırda Alman, İngiliz, Fransız, Amerikalı medya kuruluşları tek tek Türkiye için içerik üretip, internet üzerinden yayın yaparken; şimdi yeni bir hamle geldi.

ORTAK YOUTUBE KANALI KURDULAR

Büyük ölçekli 10 haber kanalının televizyon üzerinden yayın yaptığı Türkiye'de; Alman Deutsche Welle'nin (DW) öncülüğünde kurulan yeni Youtube kanalında İngiliz medya devi BBC, Fransız yayın kuruluşu France24(F24) ve Amerikalı Voice of America (Amerika'nın Sesi) (VOA) yer alıyor.

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

DW Genel Müdürü Peter Limbourg ise kanalın yayın politikasıyla ilgili; "Dört yayın kuruluşunun ifade ve medya özgürlüğünü güçlendirmeyi de hedefleyen geniş kapsamlı içerikler sunacak." açıklamasını yaptı.

Öte yandan France 24 haricinde, diğer 3 kuruluşun da Türkiye'de devam eden yayıncılık faaliyetleri bulunuyor.

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