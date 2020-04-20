DualShock nedir

DualShock, Sony firmasının kendi yapımı olan PlayStation oyun konsolu için üretmiş olduğu kontrol sistemidir. Kısacası PlayStation'ın oyun koludur.

Teknik özelliklerinden ilki kısaca ufuk çizgisine göre eğim açılarını tanımlama, bu sayede tuşlara basmadan elektronik ortamda yönlendirme yapabilmektir. İkinci bir özelliği ise geri bildirim titreşim özelliği sayesinde sanal hislerin algılanmasıdır.

YILLAR İÇİNDE TASARIMI DEĞİŞTİ

Sony, yeni PlayStation modelleri ile birlikte DualShock oyun kolunun da tasarımını yıllar içinde değiştirdi ve yeni özellikler ekledi.

DualShock ismi, çok yakında piyasaya çıkacak PlayStation 5 ile tarih olabilir. Çünkü yeni konsoldaki kontrolcünün DualSense olarak adlandırılacağı söyleniyor.

Tasarım olarak PlayStation'ın DualShock kontrolcüsüne oldukça benzeyen yeni DualSense, daha çok yenilenmiş dokunmatik geri bildirim özellikleriyle ön plana çıkıyor. Sony, geri bildirim özelliğini geliştirerek oyunlardaki deneyimin üst düzeye çıkacağını söylüyor.

GELİŞMİŞ TETİK HASSASİYETİ

Sony Genel Müdür Yardımcısı Hideaki Nishino, kontrolcünün L2 ve R2 tetiklerinin hassasiyetinin oldukça iyileştirildiğini söylüyor. Örneğin oyuncular tetikleri kullanarak ok fırlatmak istediğinde, yay germe hissiyatını fazlasıyla hissedecek.

Şarj girişi olarak Type-C kullanacak DualSense'de, herhangi bir hızlı şarj desteğinin olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor. Dahili miktofona da sahip yeni oyun kolunda, kulaklık girişinin olup olmadığı konusunda ise şu an için bir bilgi yok.