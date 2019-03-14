Dubaları ve direği devirdi, olay yerinden kaçtı

İstanbul Eyüpsultan'da Silahtarağa Caddesi üzerinde seyir eden 34 GT 8013 plakalı saraç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek. kaldırımda bulunan dubalara ve aydınlatma direğine çarptı.

POLİS GELMEDEN KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle ters dönen aracın lastiği yol kenarına fırlarken, aydınlatma direği de kaldırıma devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç sürücüsü ise kaza sonrası, polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, çekici yardımıyla trafiğe neden olan aracı kaldırdı. Polis ekipleri, kaza yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.