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Dublör kullanmak istemeyen Ferhat Göçer sakatlandı

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, klibinde süper kahraman olmaya çalışırken kolunu incitti.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 12:26..
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Dublör kullanmak istemeyen Ferhat Göçer sakatlandı

Yeni single'ına klip çekmek için kamera karşısına geçen Ferhat Göçer, yaralandı.

SÜPER FERHAT OLACAKTI

Çekimlere arabanın bagajında başlayan Ferhat Göçer, daha sonra giden arabanın üstünde devam etti. Son dönem kliplerinde süper kahramanlara gönderme yapan Göçer, özel kıyafetle kamera karşısına geçerek senaryo gereği geçmişiyle yüzleşti.

DUBLÖRSÜZ OLAMAYACAĞINI O DA BİLİYORDU

Dublör kullanmak istemeyen ve çekimler sırasında kolunu inciten Göçer, "Bu tarz sahnelerin olacağını öngörmüştük, bile bile lades oldu belki ama sektörün en özel ve güzel işlerinden biri oldu." dedi.

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