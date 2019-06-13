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Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan 38 kilometre sahil şeridine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesi, düğün fotoğrafçılarının tercih ettiği mekan oldu.

AA | 13.06.2019 - 05:55..
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Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonu da açıldı. Özellikle açık havada tercih edilen düğünlerle birlikte en çok düğün fotoğrafı için mekan araştırmaları yapılıyor. Araştırmalarda da Türkiye'de en çok düğün fotoğrafı için tercih edilen mekanların başında Akçakoca geliyor.

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerler arasında bulunmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca, sunduğu kartpostallık görüntüyle düğün fotoğrafçıları tarafından da ilgi görmeye başladı. Fotoğrafçılar özellikle gün batımında gerçekleştirdikleri çekimlerle sadece kentten değil, çevre illerde yeni evlenen çiftlerden de yoğun talep alıyor.

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

Akşam saatlerinde kumsala inen gelin ve damadın gün batımına kadar çekimleri yapılırken, özellikle denizde çekilen fotoğraflar sosyal medyada beğeni alıyor.

DOĞA FOTOĞRAFINA YOĞUN TALEP

Düğün fotoğrafçılığını 15 yıldır sürdüren Ömer Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen teknolojiye inat başlattıkları doğal ortam fotoğrafçılığının ilgi gördüğünü söyledi.

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

Batı Karadeniz sahillerinin çok güzel olduğuna işaret eden Başer, "İnsanlarda artık düğün fotoğraflarını doğal ortamlarda çektirme yönünde bir eğilim var. Bu şekilde yapılan çekimlerde daha doğal kareler elde ediliyor. Akçakoca sahilleri de bu manada bize bir çok seçenek sunuyor. Biz de Akçakocamızı, Batı Karadeniz'in incisini bolca kullanıyoruz." diye konuştu.

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

Başer, artık düğün fotoğrafı çekimi yaparken özellikle yaz aylarında stüdyo ortamını kullanmadıklarını dile getirerek, "Çiftlerimiz doğallıktan yana. Bizler de bu güzelliği en iyi şekilde kullanıyoruz. Artık dünyada doğada olma eylemi söz konusu. Doğa fotoğrafına yoğun talep var. Biz fotoğrafçıların da doğada çekim yapmak konusunda ilgisi var. Daha rahat çalıyoruz. Fotografik anlamda çok doğal ve güzel kareler elde ediyoruz." dedi.

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