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Düğün yapacaklar dikkat, kuyumcular uyarıyor

Çeyrek altın yerini 'çeyrek gram altın'a bıraktı. 4 taksit seçeneği kuyumcuları rahatlatırken, sahte altına dikkat edilmesi önerildi. İşte kuyumcu piyasasındaki son haberler...

DHA | 12.04.2019 - 12:07..
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Sıcak havaların etkisini göstermeye başlaması ve yaz mevsiminin yaklaşması kuyumcuları hareketlendirdi. Düğün, nişan ve sünnet, kutlama ve törenlere gitme planı yapanlar şimdiden altınını alıyor.

Çeyrek altın fiyatı 400 TL'yi bulunca, yeni hediyelik tercih 0,25 gram olan 'çeyrek gram altın' oldu.

55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu.

Düğün yapacaklar dikkat, kuyumcular uyarıyor

VATANDAŞ GRAM ALTINA YÖNELDİ

Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten kuyumcu Metehan Demirci, "Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor. Onun da yarısı olan 0,25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi." dedi.

Düğün yapacaklar dikkat, kuyumcular uyarıyor

"4 TAKSİT RAHATLATACAK"

Kuyumcu Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yasası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekti. Coşar, "Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var. Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak." diye konuştu.

Düğün yapacaklar dikkat, kuyumcular uyarıyor

GELİN SETLERİNİN YERİNİ SPOR MODELLER ALDI

Yine düğün geleneklerine göre eskiden neredeyse her ailenin mutlaka satın aldığı gösterişli gelin setlerinin yerini spor modellere bıraktığını belirten Coşar, "Setlerin yanı sıra söz bilezikleri içinde aynı durum geçerli. Eskiden olduğu gibi ağır setler değil de günlük hayatta da kullanılabilecek şeyler istiyorlar. Bazen ikilem çıkıyor. Aile büyükleri 'Bunu mu taktılar?' dedirttirmemek için daha gösterişli şeyler almalarını tavsiye ediyorlar." dedi.

Düğün yapacaklar dikkat, kuyumcular uyarıyor

SAHTE ALTINA DİKKAT

Piyasada sıklıkla görülen sahte çeyrek altın, sahte bilezik ve diğer takılara karşı da vatandaşları uyaran Coşar, "Normalde zaten gerçek altınla sahte altını gözle ayırt edecek çok özellik var. En basiti rengi. Altının renginden çok rahat anlaşılabilir. Sertliğinden anlaşılır. Çünkü sahte altınlar, demir ve bakalit gibi maddelerden yapıldığı için sert olur. Biz meslekte olduğumuz için çok rahat ayırt edebiliyoruz ama bunun en güzel yolu bildiğiniz güvendiğiniz kuyumcudan alış veriş yapmanızdır." şeklinde konuştu.

Düğün yapacaklar dikkat, kuyumcular uyarıyor

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