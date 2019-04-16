Düğünlerde çalışan robot fotoğrafçı: Eva

Özellikle yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle oldukça akıllı robotları sıkça görür olduk. İnşaat sektöründen günlük ev işlerine kadar birçok alanda kullanılan bu robotlar, sahip oldukları yetenekler sayesinde insan hayatını bir hayli kolaylaştırıyor.

7 Nisan'da dünya evine giren İngiliz çift, düğünlerinde fotoğraf işini halletmesi için bir fotoğrafçı robot kiraladı.

DAVETLİLERLE ETKİLEŞİME GİRİYOR

Davetlilerle etkileşime girebilen bu insansı fotoğraf robotu Eva, gelen misafirleri yüzlerinden tanıyıp onlara fotoğraflarının çekilmesini isteyip istemediklerini soruyor. Ziyaretçiler fotoğraf çekilmeyi kabul ettiklerinde, robot oldukça profesyonel bir şekilde fotoğraf çekimi yapıyor ve ardından üzerinde bulunan ekran sayesinde anında sosyal medya paylaşımı yapabiliyor.

Bulunduğu mekanı rahat bir şekilde dolaşabilen fotoğrafçı robot, konuklarla tek tek ilgilenip fotoğraf konusunda yardım ediyor. Organizasyon sahibinin işini bir hayli kolaylaştıran yapay zeka destekli Eva, çektiği fotoğrafların anında çıktısını alıp sahibine teslim ediyor.

Geliştirici şirket, düğün fotoğrafçısı Eva'yı her ne kadar çok büyük organizasyonlar için tasarlamadığını söylese de yapay zeka destekli bu tip robotları önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz gibi görünüyor.

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