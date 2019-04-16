taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7979
Euro
6.55905
Altın
1285.665
Borsa
96333.29
Gram Altın
240.215

Düğünlerde çalışan robot fotoğrafçı: Eva

İngiliz çift, 7 Nisan'da gerçekleşen düğünlerinde robot bir fotoğrafçı kiraladı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 10:30..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Özellikle yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle oldukça akıllı robotları sıkça görür olduk. İnşaat sektöründen günlük ev işlerine kadar birçok alanda kullanılan bu robotlar, sahip oldukları yetenekler sayesinde insan hayatını bir hayli kolaylaştırıyor.

7 Nisan'da dünya evine giren İngiliz çift, düğünlerinde fotoğraf işini halletmesi için bir fotoğrafçı robot kiraladı.

robot

DAVETLİLERLE ETKİLEŞİME GİRİYOR

Davetlilerle etkileşime girebilen bu insansı fotoğraf robotu Eva, gelen misafirleri yüzlerinden tanıyıp onlara fotoğraflarının çekilmesini isteyip istemediklerini soruyor. Ziyaretçiler fotoğraf çekilmeyi kabul ettiklerinde, robot oldukça profesyonel bir şekilde fotoğraf çekimi yapıyor ve ardından üzerinde bulunan ekran sayesinde anında sosyal medya paylaşımı yapabiliyor.

robot

Bulunduğu mekanı rahat bir şekilde dolaşabilen fotoğrafçı robot, konuklarla tek tek ilgilenip fotoğraf konusunda yardım ediyor. Organizasyon sahibinin işini bir hayli kolaylaştıran yapay zeka destekli Eva, çektiği fotoğrafların anında çıktısını alıp sahibine teslim ediyor.

Geliştirici şirket, düğün fotoğrafçısı Eva'yı her ne kadar çok büyük organizasyonlar için tasarlamadığını söylese de  yapay zeka destekli bu tip robotları önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz gibi görünüyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

300
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

154
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

108
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

81
Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

72
Şanlıurfa'da turizme Göbeklitepe dopingi

Şanlıurfa'da turizme Göbeklitepe dopingi

24
İstanbul'da seçim süreci

İstanbul'da seçim süreci

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir