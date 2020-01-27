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Dükkanını kapatıp malları depremzedelere gönderdi.

Manisa'da, 46 yıllık manifaturacı Fahri Akdere, emekli olmaya karar verip, iş yerindeki mallarını tamamını depremzedelere gönderilmek üzere ilçe belediyesine teslim etti.

AA | 27.01.2020 - 16:38..
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Elazığ'daki depremin ardından yurdun her tarafından yardımlar bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 46 yıldır manifaturacılık yapan Fahri Akdere'de bu yardım kampanyalarında pay sahibi olmak isteyenlerden biri.

Emekli olduktan sonra, dükkanını kapama kararı alan Akdere, dükkandaki malların tamamını depremzedelere bağışladı.

Dükkanını kapatıp malları depremzedelere gönderdi.

"BU GÜNE KADAR KAZANDIĞIM BANA YETER"

Akdere, bu kararı aldığı için son derece huzurlu olduğunu söyleyen Akdere, "Mağdur olan, ihtiyaç sahibi her kim var ise belediyemiz kanalı ile ulaştırılmasını istedim. Belediye Başkanımız Selami Selçuk'a söyledim. Ekipler gelerek ürünleri güzelce topladı ve götürdü. 300 metrekare iş yerimde tamamen giyim eşyası var. Her şey mevcut. Bereket versin, artık bu kadar yeter. Halim vaktim yerinde. Bugüne kadar kazandıklarım bana yeter. Yaş 70'e dayandı. Bundan sonra istirahat edeceğim." dedi.

Dükkanını kapatıp malları depremzedelere gönderdi.

"HELALİ HOŞ OLSUN"

Akdere, soğuk kış günlerinde ülke genelinde pek çok mağdur olabileceğini dile getirerek, "1968 ve 1972 yıllarında Demirci'de deprem yaşadık. Onun için o durumun ne olduğunu iyi biliriz. O dönemde battaniye bile bulamıyorduk. Şükür şimdi her şey var. Ben de böyle bir karar aldım. Mağdur olan kim varsa helali hoş olsun." ifadelerini kullandı.

Dükkanını kapatıp malları depremzedelere gönderdi.

Dükkanını kapatıp malları depremzedelere gönderdi.

Dükkanını kapatıp malları depremzedelere gönderdi.

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