Dünya borsaları, alınan tedbirlerle toparlanmaya başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını, kısa sürede küresel piyasaları da negatif etkiledi. Virüsün etkisiyle dünya borsalarında kayıplar yüzde 30'a yaklaştı. Yaşanan kayıpların önlenebilmesi için dünya borsalarının bazılarının zaman zaman kısa aralıklarla işleme kapatıldığı görüldü.

DÜNYA BORSALARININ KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Bu kayıpların önüne geçebilmek için birçok tedbir alınmaya başlandı. Bu süreçte hükümetler ve merkez bankaları, yeni önlem paketlerini hayata geçirdi.

ABD’NİN 2.2 TRİLYON DOLARLIK TEŞVİK PAKETİ OLUMLU YANSIDI

Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" varlık alımı adımı ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından cuma günü onaylanan 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi, bu hafta dünya borsalarında pozitif seyrin görülmesini sağladı.

FED, BİR ÖNCEKİ KRİZİN İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Bu ay içerisinde 2 kez faiz indirimine giden Fed, aynı zamanda 2008 küresel finansal kriz döneminde hayata geçirilen parasal genişlemeye yönelik uygulamaları da yeniden başlattı.

Küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için 14 merkez bankasıyla geçici swap hattı oluşturan Fed, en son aldığı önlem kapsamında da piyasaların sorunsuz şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğinin sağlanması amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alımı yapacağını duyurdu.

Fed'in adımları ve ekonomik teşvik paketiyle ABD borsalarında bu hafta 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişler görüldü.

Hafta boyu pozitif bir seyir izleyen Dow Jones endeksi, yüzde 12,84, S&P 500 endeksi yüzde 11,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,05 değer kazandı.

DOW JONES ENDEKSİ KRİZDE ZOR ANLAR YAŞADI

Analistler, Dow Jones endeksinin, ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiği günden bu yana sağladığı kazancı koronavirüs krizinde kaybettiğini belirtti. Trump görevini devralmadan önce, 19 Ocak 2017'de 19.732,4 puanla kapanan Dow Jones endeksi, 23 Mart'ta 18.213,65 puana kadar düştü.

AVRUPA, VİRÜSÜN ETKİSİ İLE HIRPALANDI

Virüsün etkisiyle zor günler geçiren Avrupa kıtasında da hükümetler ve merkez bankaları önemli tedbirler aldı. Özellikle vaka ve ölüm sayısındaki artışlarla kötü günler geçiren Avrupa'da borsalarda sert satışlar görüldü.

FED’İN ADIMLARI İYİMSERLİĞİ KÜRESEL BOYUTA TAŞIDI

Bu olumsuzluklara karşın Fed'in attığı adımların küresel piyasalarda yarattığı iyimserlik, Avrupa borsalarında da bu hafta yükselişlere sebep oldu.

İTALYA VE ALMANYA’DA YÜKSELİŞLER GÖRÜLDÜ

Kıtanın virüsten dolayı en zor durumda ülkesi olan İtalya'da MIB 30 endeksi, bu hafta risk iştahının artmasıyla yüzde 6,93 değer kazandı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak gösterilen Almanya'da DAX 30 endeksi, bu dönemde yüzde 7,88 yükseliş kaydetti.

İNGİLTERE HAFTAYA KÖTÜ BAŞLASA DA HAFTA SONUNA DOĞRU KAZANCI BULDU

Bu yılın başlarında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'de virüs kabinede de görülmeye başladı. Bu haberlerin olumsuz etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksinde haftanın son işlem günü sert satışlar görüldü. Bu sert satışlara karşın endeks, haftayı yüzde 6,16 değer kazancıyla tamamlamayı başardı.

ASYA'DA EN İYİ PERFORMANS JAPONYA'DAN GELDİ

Küresel piyasalarda artan risk iştahı kendini Japonya borsasında da gösterdi. Bu hafta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 17,14, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,98 değer kazandı.

ÇİN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Çin'de Şanghay bileşik endeksi bu dönemde yüzde 0,97 yükselirken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

TÜRKİYE’DE BIST 100 ENDEKSİ, YÜZDE 2,71 YÜKSELDİ

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan önce 101.000 seviyelerinde olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, virüsün yarattığı belirsizliklerin etkisiyle gerilemeye başladı.

Bu süreçte 82.000 sınırını test eden BIST 100 endeksi, yurt içinde ve dışında alınan önlemlerin etkisiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bu hafta karışık bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,71 değer kazancıyla tamamladı.