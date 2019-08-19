Dünya Edebiyatı’ndan klasikleşmiş 10 aşk romanı

Edebiyatta her kitabın yeri özel elbet; ama aşk romanlarının yeri bir başka… Sanki okuduğumuz her aşk romanı, bize özel gibi. İnsan yaşamından, düşüncelerinden bir şeyler buluyor. Şimdi yönümüzü dünya edebiyatına çevirelim ve klasikleşmiş romanlara bir göz atalım. Ben 10 kitap seçtim klasikler arasından. Hangilerini okudunuz? Hangileri sizi derinden etkiledi? Ya da bu 10 roman dışında hangi aşk romanı sizi çok etkilemişti?

ANNA KARENINA

Anna Karenina, 19. yüzyıl Rus toplumunun ruhsal dalgalanmalarına çarpıcı bir aşk ve ihanet anlatısıyla ışık tutan bir başyapıt. Güzelliği ve nezaketiyle çevresinde hayranlık uyandıran Anna Karenina'nın mutsuz ve monoton bir evliliği vardır. Üst düzey bir devlet memuru olan Aleksey Aleksandroviç ile evliliğinde tek tesellisi oğludur. Ağabeyi ile yengesinin aralarını düzeltmek için gittiği Moskova'da yakışıklı ve genç kont Vronski ile tanışması, Anna'nın hayatında dönüm noktası olur. Tolstoy, Anna Karenina'da sıradışı bir gözlem gücü ile aşk, evlilik, ihanet gibi temaların izini sürerken roman sanatına yepyeni ve uzun soluklu bir boyut katar.

Anna Karenina

Lev Nikolayeviç Tolstoy

İletişim Yay.

S.: 1035

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KIRMIZI VE SİYAH

Fransız edebiyatında gerçekçilik akımının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Stendhal'in Kırmızı ve Siyah adlı bu büyük eseri ilk kez 1830 yılında yayımlandı. Roman, romantik başkahramanı Julien Sorel'in korku ve tutkularını merkeze alarak, Napoléon'un sürgüne gönderilmesi sonrasında başlayan Restorasyon Dönemi'nin eksiksiz bir portresini çizer. Kırmızı ve Siyah, karakterlerinin güçlü ve teknik açıdan zamanının çok ilerisinde kabul edilen psikolojik tasvirleri ile de Stendhal'a psikolojik romanın mucidi unvanını kazandırmıştır.

Kırmızı ve Siyah

Henri Beyle Stendhal

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 652

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VADİDEKİ ZAMBAK

İnsanlık Komedyası'nın Töre İncelemesi ayağında Taşra Yaşamından Sahneler başlığı altında yer alan Vadideki Zambak 1836 yılında yayımlandı. Roman, gençlikten yetişkinliğe uzanan yolu, evli bir kadına duyduğu aşkla kateden Felix'in hikâyesini anlatıyor.

Vadideki Zambak

Honore de Balzac

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 328

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MUHTEŞEM GATSBY

Muhteşem Gatsby yalnızca Fitzgerald'ın en parlak yapıtı değil, aynı zamanda 20. Yüzyıl Amerikan edebiyatının en iyi romanlarından biridir. Kahramanı Jay Gatsby'nin Long Island'da bir malikânede sürdürdüğü debdebeli yaşam tarzı, "Caz Çağı" olarak bilinen 1920'li yılları bütün coşkusu, aşırılıkları, şiddeti ve çöküşüyle yansıtır. Eğitimsiz bir aileden gelen yoksul Gatsby, kendini baştan yaratır. Servet ve güç kazanarak yeni umutlar ve başlangıçlar vaat eden bir hayatın eşiğine gelen bu gizemli milyonerin tek dürtüsü saplantı haline getirdiği ilk aşkı Daisy'ye kavuşmaktır. En parlak düşlerinin bir öpücükte cisimleştiği beş yıl önceki bir anı yeniden yakalamaktır aslında. Ama geçmiş geçmiştir ve tekrar edilmesi mümkün değildir. Gatsby'nin uğradığı yıkım, Amerikan Rüyası'nın da çöküşüdür.

Muhteşem Gatsby

F. Scott Fitzgerald

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 184

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SWANN’IN BİR AŞKI

Tahsin Yücel'in dilimize kazandırdığı Swann'ın Bir Aşkı, bu büyük romanın kilit bölümlerinden biri olmakla birlikte, kendi başına da okunabilen bağımsız bir anlatıdır aynı zamanda. Charles Swann'ın Odette de Crécy ile aşk ilişkisinin anlatıldığı yapıt, Fransa'da bile sık sık ayrı bir kitap olarak yayınlanmış, 1984'te ünlü Alman yönetmen Volker Schlöndorff tarafından beyazperdeye de uyarlanmıştır.

Swann’ın Bir Aşkı

Marcel Proust

Can Yay.

S.: 232

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MADAM BOVARY

Ünlü İngiliz romancı ve eleştirmen Arnold Bennett, klasik edebiyat tanımını yaparken, “Herkesin okuduğu sanılan ve herkesin okuduğunu sandığı kitap” demişti. Italo Calvino’ya göre ise klasik, “İlk okunduğunda verdiği keşif duygusunu her okunuşunda yeniden veren kitap”tır. Fransız edebiyatında “gerçekçiliğin babası” olarak kabul edilen Gustave Flaubert’in Madam Bovary’si, bu iki ustanın klasik tanımlarına en uygun düşen eserlerden biridir.

Madam Bovary

Gustave Flaubert

Can Yay.

S.: 408

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UĞULTULU TEPELER

Ölümünden bir yıl önce bitirdiği Uğultulu Tepeler'deki kişilerin yalnızca hayal ürünü kişiler olmadığı, Brontë'nin çevresindeki gerçek kişilerden derin izler taşıdığı da bir gerçektir. Sevgi, kin, nefret, öç alma tutkusu gibi güçlü duygularla örülü bu gençlik öyküsü, patladı patlayacak bir cinsellikle doludur. Daha otuz yaşındayken veremden ölen, son derece duyarlı, hiç evlenmemiş bu genç kadın yazar, tüm canlılığıyla bu romanda vardır. Okuyanın yaşına, deneyimlerine ve duyarlılığına göre değişkenlik gösteren, farklı zamanlarda okunduğunda değişik tatlar veren, tekrar tekrar okuma isteği uyandıran bir başyapıt.

Uğultulu Tepeler

Emily Bronte

Can Yay.

S.: 416

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KOLERA GÜNLERİNDE AŞK

Kolera Günlerinde Aşk", bırakılmış bir sevgilinin, yeniyetmelik yıllarından başlayarak yaşlılığın alacakaranlığına dek süren yarım yüzyıllık aşkının öyküsü. "Marquez"in, ustalığı, bu öyküyü bir destana dönüştürüyor: Aşkın, deli-akıllı, yabanıl-evcil, tensel, romantik tüm biçimlerinin pastoral bir şiirin büyüsüne büründüğü bir destan. On dokuzuncu yüzyılın yirminci yüzyıla dönüştüğü bir zaman dilimini kapsayan bu bitmeyen aşkın gerisinde, çağdaşlaşma çabası içindeki bir toplumun çeşitli yönlerini, özellikle taşra kentsoyluluğunun saçmalıklarını ince bir alayla eleştiriyor yazar. Roman boyunca, aşk acılarının lirik rüzgarlarının esintileri arasında, Marquez'in, insancıl mizahı, sürekli olarak duyuruyor kendini. Bu nitelikleriyle, "Kolera Günlerinde Aşk", Marquez'in başyapıtı sayılan "Yüz Yıllık Yalnızlık"ın yanında tartışılmaz bir biçimde yerini alıyor.

Kolera Günlerinde Aşk,

Gabriel Garcia Marquez

Can Yay.

S.: 448

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JANE EYRE

XIX. yüzyıl İngilteresi'nde, her türlü tutuculuğun kol gezdiği Victoria döneminde geçen Jane Eyre, birçoklarınca kadın hak ve özgürlüklerine sahip çıkan ilk romanlardan biri olarak kabul edilir. Yazarı Charlotte Brontë'nin yaşamından izler de taşıyan roman, hayatın sillesini yiyen yapayalnız bir genç kızın güçlü bir kadına dönüşmesinin öyküsüdür.

Jane Eyre

Charlotte Bronte

Can Yay.

S.: 632

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İLK AŞK

Turgenyev, ailesi ile on altı yaşlarında yaşamış olduğu duyguları içtenlikle anlatmak için 42 yaşlarında "İlk Aşk"ı kaleme almıştır. Turgenyev'in yaşadığı "İlk Aşk"ta, rakip olarak karşısına maalesef beklenmedik bir kader çizgisiyle öz babası çıkmıştır. Ne var ki, babası oğlunun yoğrulmakta olduğu o duygularından habersizdir... Yazarın yenilgiyle son bulan ve karmaşık hislerle yüklü o anıları, daha sonraki yaşamın da onu derinden etkilemiştir.

İlk Aşk

Ivan Sergeyeviç Turgenyev

Akçağ Yay.

S.: 172

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Damla Karakuş

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