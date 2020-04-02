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Dünya genelinde 200 binden fazla korona hastası iyileşti

En fazla iyileşen koronavirüs vaka sayısı Çin'de kaydedildi. Çin'i, 26 bin 743 ile İspanya takip etti.

AA |
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Dünya genelinde 200 binden fazla korona hastası iyileşti

Dünyada koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 200 bin 317 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı.

EN FAZLA İYİLEŞENLER ÇİN'DE

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

ÇİN'İ TAKİP EDEN ÜLKELER

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.

Dünya genelinde 200 binden fazla korona hastası iyileşti

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