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Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti, 98 bin 369 vaka tespit edildi.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 05:05..
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Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Önüne geçilemeyen virüs kısa sürede dünyada etkisini göstererek ölümlere sebep oldu.

Şu ana kadar dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 3 bin 383 ölüm gerçekleşti.

98 bin 369 vaka tespit edilirken, 55 bin 398 kişi ise tedavi edildi.

Çin dışında en fazla ölüm 148 kişi ile İtalya'da yaşanırken, İran'da 107, Güney Kore'de ise 40 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore, Çin'den sonra 6 bin 284 kişi ile en fazla vakaya sahip ülke oldu. İtalya'da 3 bin 858, İran'da da 3 bin 513 kişide koronavirüs tespit edildi.

Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor

Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor

Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor

Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor

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