Dünya ikincisi Grizu-263 Uzay Takımı ABD yolunda

Muhammet KARAL / [email protected]

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

CanSat Competition 2019 misyonu için tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazandı.

100 ÜZERİNDEN 98.26 PUAN

Dünyanın dört bir yanından çeşitli üniversitelerden 93 takımın yarıştığı ön eleme aşamasını, 40 takım geçti. Ön eleme aşamasında takımların sunduğu çalışma raporu üzerinden NASA ve American Astronautical Society yetkilileri, takımlarla telekonferans görüşmesi yaparak finale kalan takımları belirledi.

Grizu-263 takımı, 100 üzerinden 98.26 puan alarak ön elemeyi ilk 5 içerisinde tamamladı ve 14-16 Haziran 2019 tarihlerinde ABD’nin Houston/Teksas eyaletinde düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

2018'DE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Grizu-263 Uzay Takımı, CanSat Competition 2017’de, yüzü aşkın üniversitenin katıldığı yarışmada ilk 30'a girerek ülkemizi başarıyla temsil etmişti. 8-10 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen CanSat Competition 2018’de bu başarısını geliştiren takım, dünya ikinciliğini ülkemize getirmişti.

GRIZU-263 UZAY TAKIMI NASIL KURULDU?

Grizu-263 Uzay Takımı, 2016 yılında NASA/JPL Astrofizikçisi Dr. Umut Yıldız ile gerçekleştirilen konferansın ardından Muzaffer DUYSAL ve Çağla Aytaç DURSUN öncülüğünde 8 kişi ile hayata geçirildi. Uzay ve havacılık çalışmalarına odaklanan takımın sosyal misyonu ise şehrini ve madencileri ön plana çıkarmak oldu.

GRIZU-263 İSMİNİN DOĞUŞU

3 Mart 1992 tarihinde, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü maden ocağında zincirleme grizu patlamaları meydana geldi. Bu patlamalar, taş kömürü madenciliği tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Olay sırasında hayatlarını kaybeden 263 madencinin anısını yaşatmak için takımlarına grizu-263 ismini verdiler. Takımın hedeflerinden biri de 263 madencinin isimlerini göklerde yaşatmak.

TÜRKİYE'NİN İLK POCKETQUBE UYDUSU ÜRETİLİYOR

Uzay takımının yeni projesi Grizu-263A, Türkiye'de üretilecek ilk pocketqube uydusu olma özelliğine sahip. 5x5x5 cm boyutlarında olacak olan küp şeklinde bu uydunun üretimi tamamen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Uydu’nun 2019 yılı içerisinde tamamlanıp, 2020 yılında ise 500 km. yörüngeye yerleştirilmesi ve en az 3 yıl görev yapması planlanıyor. Proje hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.



