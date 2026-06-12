Dünya Kupası için vize başvurusu reddedilen 100 Arjantinliye televizyon hediye edildi
Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD vizesi başvurusu reddedilen 100 Arjantinliyle ilgili, bir elektronik şirketi tarafından dikkat çeken bir hamle geldi. Vize başvurusu reddedilenlere televizyon hediye edildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda her gün bir yeni vize skandalı yaşanıyor.
Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD vizesi başvurusu reddedilen 100 Arjantinliye, bir elektronik şirketi tarafından televizyon hediye edildi.
100 KİŞİYE TELEVİZYON HEDİYE ETTİLER
Washington Post'un haberine göre, Dünya Kupası maçlarını izlemek için ABD'ye vize başvurusu reddedilen taraftarlara, bir elektronik firmasından destek geldi.
"Noblex" isimli firma, vize reddi aldıklarına dair belge getiren 100 kişiye bedava televizyon verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)