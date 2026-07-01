Dünya Kupası'na veda eden ülkelerde yaşanan teknik direktör istifaları

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor.

Bir diğer yandan da elenen ülkelerde başarısızlığın sonuçlarına ilişkin gelişmeler yaşanıyor.

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan birçok takımın hocası istifa etmeye başladı.

Dünya Kupası sonrasında peş peşe gelen ayrılıklar sonrası Türkiye'nin hocası Montella da yeniden gündeme geldi.

İLK AYRILIK TUNUS'TA YAŞANDI

İşte Dünya Kupası'nda istifa eden teknik direktörler...

Dünya Kupası'nda ilk ayrılık Tunus'ta gerçekleşti.

Hedeflerinin uzağında kalan Tunus Milli Takımı'nda teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollar ayrıldı.

Federasyon, ilk maçta 5-1'lik İsveç yenilgisi sonrası yeni bir yapılanmaya gitme kararı alarak Lamouchi ile yolları ayrıldı ve göreve Herve Renard getirildi.

ARDINDAN KORE TAKİP ETTİ

Turnuvada beklentileri karşılayamayan ve ilk maçını kazanmasına rağmen gruptan çıkamayan Güney Kore'de teknik direktör Hong Myung-bo görevinden ayrıldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası performansının ardından istifa kararı alırken federasyon yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

İSKOÇYA VE ÇEKYA...

Uzun yıllardır takımın başında bulunan Steve Clarke da Dünya Kupası sonrasında görevini bırakan isimlerden biri oldu.

İskoçya'nın turnuvadaki yetersiz performansı ve grupta sadece 1 gol atması tepki çekmişti. Gruptan çıkamayan Steve Clarke, görevinden istifa etti.

Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek de Dünya Kupası sonrasında görevini bıraktı. Çekya, grupta sonuncu oldu ve Dünya Kupası'na veda eden ilk takımlardan birisi oldu.

URUGAY VE EKVADOR...

Güney Amerika temsilcisi Uruguay'da da Dünya Kupası sonrası değişim rüzgarları esti.

Hayal kırıklığıyla grupta sadece 2 puan toplayan ve elenmekten kurtulamayan Uruguay, 3 yıllık Bielsa dönemi sona erdi ve 70 yaşındaki efsane hoca görevinden istifa etti.

Dünya Kupası'nda son istifa kararı Ekvador'dan geldi. Almanya'yı yenerek gruptan çıkmayı başaran Ekvador, bu sabah oynanan maçta rakibi Meksika'ya 2-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Sebastian Becaccece, alınan sonuçtan sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı.

HOLLANDA'DA KOEMAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Turnuvanın dikkat çeken ayrılıklarından biri de Hollanda'da yaşandı.

Dünya Kupası'nda beklentilerin gerisinde kalan Portakallar'da, Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

MONTELLA'YLA DEVAM EDİYORUZ!

Dünya Kupası sonrasında teknik direktör tartışmalarının yaşandığı ülkelerden biri de Türkiye oldu.

A Milli Takım'ın turnuvadaki performansının ardından kamuoyunda, Vincenzo Montella'nın istifası yönünde çağrılar yükseldi.

Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.

"KADER"

Dünya Kupası’nda teknik direktör istifaları peş peşe gelirken A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Türkiye’nin Paraguay maçının ardından elenmesi sonrası yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti.

Montella, başarısız sonucu kadere bağlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 maçta bir denk gelir ama bize üst üste 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi.



Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok. Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..."”