Dünya Kupası'nda gol krallığında son durum
Grup aşaması sona eren FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı 6 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları tamamlandı.
12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.'ler' kontenjanından 8 takım, adını son 32 turuna yazdırdı.
MİLLİLER ELENDİ
Türkiye'nin de mücadele ettiği D Grubu'nda ABD ve Avustralya ilk 2 sırada yer alarak üst tura yükseldi.
Paraguay ise 4 puanla 'en iyi 3.'ler'e dahil oldu.
GOL KRALLIĞI YARIŞI
Birçok ilke ve rekora sahne olan Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı sürüyor.
İşte Dünya Kupası'nın güncel gol krallığı sıralaması...
Lionel Messi - Arjantin - 6 gol
Kylian Mbappe - Fransa - 4 gol
Ousmane Dembele - Fransa - 4 gol
Vinicius Junior - Brezilya - 4 gol
Erling Haaland - Norveç - 4 gol
Harry Kane - İngiltere - 3 gol
Deniz Undav - Almanya - 3 gol
Ismaila Sarr - Senegal - 3 gol
Johan Manzambi - İsviçre - 3 gol
Brian Brobbey - Hollanda - 3 gol
Elijah Just - Yeni Zelanda - 3 gol
Matheus Cunha - Brezilya - 3 gol
Jonathan David - Kanada - 3 gol
Ismael Saibari - Fas - 3 gol