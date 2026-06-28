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Dünya Kupası'nda gol krallığında son durum

Grup aşaması sona eren FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı 6 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.

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Dünya Kupası'nda gol krallığında son durum
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları tamamlandı.

12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.'ler' kontenjanından 8 takım, adını son 32 turuna yazdırdı.

MİLLİLER ELENDİ

Türkiye'nin de mücadele ettiği D Grubu'nda ABD ve Avustralya ilk 2 sırada yer alarak üst tura yükseldi.

Paraguay ise 4 puanla 'en iyi 3.'ler'e dahil oldu.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Birçok ilke ve rekora sahne olan Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı sürüyor. 

İşte Dünya Kupası'nın güncel gol krallığı sıralaması...

Lionel Messi - Arjantin - 6 gol

Kylian Mbappe - Fransa - 4 gol

Ousmane Dembele - Fransa - 4 gol

Vinicius Junior - Brezilya - 4 gol

Erling Haaland - Norveç - 4 gol

Harry Kane - İngiltere - 3 gol

Deniz Undav - Almanya - 3 gol

Ismaila Sarr - Senegal - 3 gol

Johan Manzambi - İsviçre - 3 gol

Brian Brobbey - Hollanda - 3 gol

Elijah Just - Yeni Zelanda - 3 gol

Matheus Cunha - Brezilya - 3 gol

Jonathan David - Kanada - 3 gol

Ismael Saibari - Fas - 3 gol

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi