Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Avustralya'yı yakından tanıyalım

A Milli Takımımız, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’nda boy gösterirken ilk maçı Avustralya karşısında olacak.

Peki turnuvanın gediklilerinden Avustralya ne durumda? Bir göz atalım...

Avustralya’nın karakteristik özelliklerinin, 2026 Dünya Kupası’nda da sürmesi bekleniyor. İnatçı yapısı, dinamik orta sahası ve duran top üstünlüğü ile yine sürpriz peşinde olacaklar.

AVUSTRALYA'YA YAKINDAN BAKALIM

Üst üste 6. kez Dünya Kupası bileti alan “Kangurular”, Katar’daki Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başarmıştı.

2022 kadrosundan Aziz Behich, kaleci Matthew Ryan, Rowles, Hrustic gibi oyuncular halen Avustralya Milli Takımı için mücadele ediyor.

2006’da ise Brezilya, Hırvatistan ve Japonya’nın yer aldığı gruptan mucizevi şekilde çıkan kadroda Tim Cahill, Harry Kewell, Mark Schwarzer gibi önemli isimler yer alıyordu.

Süper Lig’de bir çok takımda görev yapan Aziz Behich, 35 yaşın tecrübesini takıma yansıtan isimlerden.

SÜPER LİG'DEN TANIDIK İSİM AZIZ BEHICH...

Melbourne forması giyen sol bek, 80’in üzerinde maça çıkarken Tony Popovic'in güvendiği isimlerden biri.

Bir dönem Karabükspor Takımı’nda çalışan Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic, 2024 yılından beri Avustralya Milli Takımı’nın başında.

52 yaşındaki Popovic, ülkesinde çalıştığı kulüp takımlarında başarılı olup milli takımın başına geçmişti.

2006 Dünya Kupası’nda Avustralya A Milli Takımı forması giyen Popovic, bu heyecanı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak tatmış olacak.

Asya Elemeleri’ndeki ilk grubu kayıpsız geçen Avustralya, karar grubuna iyi başlamadı. Bahreyn’e kaybeden ardından Endonezya ile berabere kalan Avustralya’da kan değişikliği oldu.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARADI

Arnold’un yerine göreve gelen Popovic, son maçlarda iyi sonuçlar aldı ve Avustralya, Japonya’nın ardından Dünya Kupası biletini kaptı.

Çok genç yaşta adını duyuran ve 2024’te Alman devi Bayern Münih’e imza atan Nestory Irankuda, 2025-26 sezonunu İngiltere Champıonshıp takımlarından Watford’ta tamamladı.

Ada’da 40’ın üzerinde maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, önemli bir deneyim yaşamış oldu.

Genç hücum oyuncusu, Avustralya’nın turnuvada en güvendiği isimlerin başında geliyor. A Milli Takımımız, daha önce Avustralya ile 2 kez karşılaştı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ KARŞILAŞTIK

2004 yılında, üst üste oynanan iki maçın ilkini 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, son maçı da 1-0 galip bitirmişti.

İki ülke arasındaki ilk resmi maç, aynı zamanda 2026 Dünya Kupası D Grubu’nun açılış maçlarından biri olacak.

Kağıt üstünde grubun zayıf halkası gibi görünse de daha önce zorlu gruplardan çıkma başarısı gösteren, rakiplerini zorlayan Avustralya, ciddiye alınmazsa maç sonunda kötü bir sürpriz yapabilir...