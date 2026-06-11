Dünya Kupası'nı kaçıran 10 yıldız!

Futbolun milli takımlar düzeyindeki en prestijli turnuvası olan FIFA Dünya Kupası, bugün başlıyor...

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, 19 Temmuz'da sona erecek.

Avrupa elemelerinde play-off aşamasını geçerek turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Takım ise D Grubu’nda mücadele edecek.

EVDEN İZLEYECEK EN DEĞERLİ YILDIZLAR...

Bu yıl ilk kez 48 takımın yer alacağı Dünya Kupası’nda, bazı ülkelerin elemeleri geçememesi nedeniyle birçok önemli futbolcu, organizasyonda boy gösteremeyecek.

Bu isimlerin arasında, ülkemizde forma giyen Victor Osimhen de yer alıyor.

İşte 2026 Dünya Kupası’nda sahne alamayacak en değerli 10 oyuncu şu şekilde:

10- RASMUS HOJLUN- DANİMARKA/ 50 MİLYON EURO

9- FEDERICO DIMARCO- İTALYA/ 50 MİLYON EURO

8- RICCARDO CALAFIORI- İTALYA/50 MİLYON EURO

7- BENJAMIN SESKO- SLOVENYA/ 65 MİLYON EURO

6- ALESSANDRO BASTONI- İTALYA/ 70 MİLYON EURO

5- VICTOR OSIMHEN- NİJERYA/ 70 MİLYON EURO

4- SANDRO TONALI- İTALYA/ 80 MİLYON EUR0

3- BRYAN MBUEMO- KAMERUN/ 80 MİLYON EURO

2- KHVICHA KVARATSKHELIA- GÜRCİSTAN/ 90 MİLYON EURO

1- DOMINIK SZOBOSZLAI- MACARİSTAN/ 100 MİLYON EURO