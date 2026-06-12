Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı yendi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan resmen başladı.

Javier Aguirre yönetimindeki ev sahibi ülke Meksika ile Hugo Broos'un çalıştırdığı Güney Afrika, A Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Mexico City Stadyumu'nda oynanan turnuvanın açılış maçında kazanan Meksika oldu.

Meksika rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek dev organizasyona üç puanla başladı.

MEKSİKA'DAN İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Meksika'ya galibiyeti getiren ilk golü 9. dakikada Julian Quinones kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 67. dakikada Raul Jimenez fileleri havalandırdı.

AÇILIŞ MAÇINDA ÜÇ KIRMIZI KART ÇIKTI

Güney Afrika'da Sphephelo Sithole, 50. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Güney Afrika'da Sithole'un ardından 84. dakikada Themba Zwane de kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Meksika'da ise 90+2. dakikada Cesar Montes, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

EDSON FORMA GİYDİ

Meksika'da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Edson Alvarez, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

MEKSİKA ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Meksika, turnuvaya 3 puanla başlarken, Güney Afrika ise sahadan puansız ayrıldı.

Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Meksika, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.