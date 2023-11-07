'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiası yalanlandı

Sosyal medya ve bazı basın organlarında, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı yapılacağı iddiası ortaya atıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ağzından söylendiği öne sürülenlere göre anlaşmanın maliyetinin 2 milyar dolar olduğu yalanı bile uyduruldu.
Ortaya atılan iddia kısa sürede çürütüldü
İddia bir anda yayılmaya başlayınca kısa sürede konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık." iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
"Böyle bir görüşme ve açıklama yok: Tamamen uydurma"
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır."
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