10 maddede NBA'in başarılı genç basketbolcusu Luka Doncic kimdir

Dallas Mevericks’in San Antonio’yu 117-110 yendiği maçta 42 sayı, 11 asist, 12 asistlik performansıyla triple-double yaparak NBA'de ününü büyüten 21 yaşındaki Luka Doncic kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Luka Doncic, tarihin en ünlü genç sporcularından biri olarak kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

"Luka Doncic, NBA'de ne yapar, nereye kadar yükselir?" herkesin aklındaki soru.

NBA'İN BAŞARILI OYUNCUSU LUKA DONCİC KİMDİR?

Dallas Mavericks'in genç yıldızı Luka Doncic, izleyenlere her gün "daha fazla ne yapabilir?" dedirtirken, NBA başarısı da göze çarpıyor.

10 maddede NBA'in başarılı genç basketbolcusu Luca Doncic kimdir VİDEO

İŞTE 10 MADDE İLE LUKA DONCİC'İN HAYATI

1- 1999 yılında Slovenya'da dünyaya gelen Luka Doncic yıllar sonra genç yaşı ile dünyanın en önemli Basketbol Ligi olan NBA'e damgasını vurdu.

2- Alt yaş kategorilerinde bir çok kupa ve ödül kazanan "Parke'nin harika çocuğu", Profesyonelliğe geçişiyle rekorları da beraberinde getirdi.

3- 30 Nisan 2015'te Real Madrid'de ilk maçına çıktı, İspanyol devinin formasını giyen en genç oyuncu oldu.

4- Matadorlar'la, 3 İspanya Ligi Şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası zaferi ve bir Türk Hava Yolları Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan genç yıldız, ülkesi Slovenya ile Avrupa şampiyonasında zafere ulaştı.

5- 20 yaşındaki oyuncu, bireysel olarak da tüm kulvarlarda 'en değerli oyuncu' ödüllerinin sahibi oldu.

6- NBA'e adım atmasının ardından "Amerika'daki sert basketbol iklimine alışamaz" yorumlarıyla karşılaşan Doncic, hemen her maçta bu eleştirileri eritti.

Son olarak San Antonio Spurs karşısında 42 sayı, 11 ribaunt, 12 asist ile triple - double yaparak kariyer rekoru kırdı.

7- Harika çocuk, Lebron James'in ardından NBA tarihinde 40 sayı ve üzeri atan ikinci en genç oyuncu oldu.

8- Bu sezon 13 karşılaşmada 6. triple double'ına ulaşan Sloven yıldız, yine Lebron James'in ardından 2'nci sıraya yerleşti.

9- Parke'nin harika çocuğu NBA'de oynadığı son 41 maçta da çift haneli sayılara çıkmayı başardı.

10- Dallas Mavericksli taraftarların yeni Dirk Nowitzski'si haline gelen Luka Doncic, başarıları ile kendinden söz ettirmeye devam edecek bir isim olma yolundan şaşmadan ilerliyor.