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    107 yıl önce Antarktika'da batmıştı: Endurance’ın enkazı bulundu

    1912'de Antarktika'yı keşfetmek için yola çıkan 65 kişilik bir keşif ekibini taşıyan “Endurance” gemisi, buz kütleleri arasında mahsur kalarak batmıştı. Geminin enkazına 107 yıl sonra ulaşıldı.
    • AA
    • 09.03.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 16:42
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    107 yıl önce Antarktika'da batmıştı: Endurance’ın enkazı bulundu

    1915'te Antarktika'da batan “Endurance” isimli İngiliz kutup keşif gemisinin enkazı bulundu.

    Enkazı, Güney Afrikalı bir kutup araştırma gemisinin keşif ekibi buldu.

    ‘MÜKEMMEL ŞEKİLDE KORUNMUŞ’

    Ekibin direktörü Mensun Bound, bundan 107 yıl önce Antarktika'da keşif amacıyla yola çıkan ancak buzların arasında mahsur kalarak batan “Endurance” gemisinin enkazına ulaştıklarını, Weddell Denizi'nde yaklaşık 3 bin metre derinliğinde ulaşılan batık geminin şimdiye kadar mükemmel şekilde korunmuş olduğunu söyledi.

    GEMİYİ BATMADAN TERK ETMİŞLERDİ

    1912'de ünlü İngiliz kaşif Ernest Shackleton liderliğinde Antarktika'yı keşfetmek için yola çıkan 65 kişilik bir keşif ekibini taşıyan “Endurance” gemisi, 1915'te Weddell Denizi'nde buz kütleleri arasında mahsur kalarak batmıştı.

    Gemiyi batmadan önce terk eden Shackleton ve ekibi, zorlu kutup koşullarında hayatta kalıp, ülkelerine geri dönmeyi başarmıştı.

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