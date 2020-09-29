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    11 Azerbaycanlı sivil, Ermenistan'ın saldırılarında şehit oldu

    Ermenistan'ın saldırılarında 1 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 29.09.2020 - 16:37
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 16:37
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    11 Azerbaycanlı sivil, Ermenistan'ın saldırılarında şehit oldu

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırılar düzenledi.

    Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin şehit olduğu bildirildi.

    Açıklamada, farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.

    11 ŞEHİT, 33 YARALI

    Son verilerle hayatını kaybeden sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e çıktı.

    Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

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