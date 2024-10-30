11 çocuk babası Elon Musk, 35 milyon dolarlık gizli bir mülk satın aldı

Haber Merkezi

Skandalları bitmeyen Elon Musk, yeni bir iddia ile tekrar gündeme geldi.

11 çocuğu bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, gizli bir mülk inşa ediyor.

Musk'ın, çocukları ve onların anneleri için bu güvenli adımı atmayı planladığı ileri sürüldü.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATTI

Çocukları ve çocuklarının anneleri için 35 milyon dolarlık gizli bir lüks kompleks satın alan Musk, satış işlemleri esnasında da karşı tarafa gizlilik sözleşmesi imzalattı.

New York Times'ın haberine göre, satın alınan mülkün Teksas'da olduğu ve mülke kısa bir yürüme mesafesinde ikinci ve üçüncü bir evin de Musk tarafından satın alındığı ifade edildi.

GİZLİ MÜLKÜN İLK YOLCUSU SHİVON OLDU

Tesla'nın patronu, nüfus azalmasını önlemek için insanların daha fazla çocuk sahibi olması gerektiğini açıkça dile getirmişti.

Times'ın haberine göre, tüp bebek yöntemiyle Musk'tan üç çocuk sahibi olan Shivon Zilis, gizli mülke taşındı.