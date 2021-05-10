11 çocuklu ABD'li anne: 3 çocuk daha istiyorum

Evliliğinden bu yana her yıl bir çocuk doğuran anne, aylık 10 bin TL gıda giderine rağmen hedefinin 14 çocuk sahibi olduğunu söyledi.

ABD'nin güneybatısında yer alan New Mexico'nun başkenti Sante Fe'de yaşayan ve evliliğinden itibaren her yıl bir çocuk dünyaya getiren 36 yaşındaki Courtney Rogers'ın hayali şaşırttı.

14 ÇOCUK İSTİYOR

11 çocuk sahibi olan Rogers, 3 çocuk daha dünyaya getirmek istediğini belirtti.

Aylık gıda giderlerinin yaklaşık 10 bin TL olduğunu söyleyen Rogers, çocukları "Evde olmak ve çocuklarla ilgilenmek keyifli. Zorluk yaşamıyorum. Hatta bir yere gitmek için 15 kişilik bir minibüs kullanıyoruz. Her şeye rağmen çocukları seviyorum." dedi.