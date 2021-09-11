11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman ve nerede oldu? ABD İkiz Kule saldırısında kaç kişi öldü?

11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman ve nerede oldu? ABD İkiz Kule saldırısında kaç kişi öldü?

ABD'de gerçekleşen 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenler için her yıl anma törenleri düzenleniyor. Bugün 20. yıldönümü olması nedeniyle '11 Eylül saldırısı nedir, kaç kişi öldü?' araştırılıyor.

2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ve İkiz Kule saldırısı olarak da bilinen 11 Eylül saldırısının üzerinden tam 20 yıl geçti.

Bu tarihte, ABD'de iç sefer yapmakta olan dört yolcu uçağı El Kaide üyeleri tarafından kaçırıldı. Kaçırılan uçaklar, sırasıyla New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne ait ikiz kulelere çarptı. 110 katlı iki binayı yerle bir eden olayda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada en fazla can kaybının yaşandığı terör saldırılarından biri olan 11 Eylül saldırısında hayatını kaybeden kişiler için her yıl anma törenleri düzenleniyor.

Bugün ABD tarihinin en ölümcül terör saldırısının 20. yıldönümü olması nedeniyle milyonlarca kişi, ''11 Eylül saldırısı nedir, ne oldu ve kaç kişi öldü?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, 11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu ve kaç kişi öldü? ABD İkiz Kule saldırısında kaç kişi öldü? İşte detaylar...

11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 11 Eylül 2001 sabahı dünyanın en büyük terör saldırısına uyandı. 20 yıl önce bugün El Kaide mensubu 19 terörist, iç sefer yapan dört yolcu uçağını kaçırdı.

İki uçak önce New York'ta İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney binalarına çarptı. İki saat içinde 110 katlı iki bina da çöktü.

Kaçırılan üçüncü uçak, American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçuşu, Virginia eyaletindeki Amerikan Savunma Bakanlığı karargâhı Pentagon'a çarptı. Saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkıldı.

Kaçırılan dördüncü uçak ise başkent Washington'ı hedeflemişti. Ancak yolcuların teröristlere müdahale etmesi sonucu uçak, Pensilvanya'da düştü.

Saldırılar, toplam 2 bin 977 kişinin ölümüyle sonuçlandı. New York’ta 2 bin 753 kişi, Pentagon’da 184 kişi ve Pensilvanya’da ise 40 kişi hayatını kaybetti.