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    Afganistan'da bombalı saldırı

    Afganistan'da bombalı saldırı

    Kabil'de iftar saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 40 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.05.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 18:15
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    Afganistan'ın başkenti Kabil, bombalı saldırıyla sarsıldı.

    İftar saatlerindeki saldırı, bir okulun önünde meydana geldi.

    40 KİŞİ ÖLDÜ

    Saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaralananların çoğunun öğrenci olduğunu bildirdi.

    Arian, patlamanın nedenine veya hedefine değinmedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın yaşandığı bölgeden duman yükseldiği, insanların olay yerinde toplandığı görüldü.

    Afganistan'da bombalı saldırı ViDEO

    Afganistan da bombalı saldırı #1

    ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ghulam Dastagir Nazari, çoğu kız öğrenci olan yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

    ABD, 11 Eylül'e kadar tüm birliklerini Afganistan'dan geri çekmeyi planlıyordu.

    "AFGANİSTAN'IN GELECEĞİNE SALDIRI"

    Associated Press'in aktardığına göre, Taliban saldırıyı kınarken, olayla ilgili sorumluluk kabul etmedi.

    Avrupa Birliği'nin Afganistan'daki misyonu, "Kabil'deki korkunç saldırı, alçakça bir terör eylemidir. Bir kız okulundaki öğrencileri hedef almak, bunu Afganistan'ın geleceğine yönelik bir saldırı haline getiriyor." açıklamasını yaptı.

    Afganistan da bombalı saldırı #2

    AFGANİSTAN'A TAKVİYE BİRLİK

    Washington yönetimi, Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan ve NATO askerlerinin güvenliğini sağlamak için ülkeye aralarında bombardıman ve savaş uçaklarını yer aldığı takviye birlik sevk etti.

    ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 askeri ve 16 bin sözleşmeli çalışanı yer alıyor.

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